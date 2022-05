Russiske soldater i Ukraina: Vi får ikke utstyr og må kjøpe alt selv

Soldatene som meldte seg til å kjempe i krigen mot Ukraina, forteller til russiske medier at på utstyrsfronten i stor grad har måttet klare seg selv.

– Du har flaks om du får utdelt en feltuniform, da kan du spare litt penger. Vi må fortsatt selv kjøpe jakken og buksa, i minste fall for å ha et skift. Jeg blir fornøyd om våre utgifter til uniformene lønner seg og vi ikke går på en lønnssmell, sier en russisk tjenestemann til den uavhengige russiske avisen The Moscow Times.

Tjenestemannen skal ifølge avisen være tilknyttet den russiske nasjonalgarden og ble lovet en månedslønn på 200.000 rubler i måneden om de skrev en kontrakt for å krige i Ukraina for fedrelandet. Månedslønna tilsvarer om lag 30.000 norske kroner. I kontrakten sto det også at de i stor grad måtte skaffe seg utstyr selv.

Får verken vester eller rasjoner

Soldatene avisen har pratet med, under lovnad om anonymitet, sier det meste av månedslønna går til å selv kjøpe inn sikkerhetsutstyr som skuddsikre vester, hjelmer og sko.

Fra den russiske statens side var det minimalt med utstyr å få tildelt før de ble utstedt til Ukraina.

– Vi måtte kjøpe alt selv med våre egne penger. Jeg snakker ikke en gang om moderne vester og hjelmer. Det er ikke noe varme klær, ingen rasjoner eller førstehjelpsskrin, sier han.

– Alt utstyret vi har fått til å kjempe med i Ukraina stinker av møllkuler og våpnene kiler seg bare fast.

Tjener rått på kassert utstyr

Mange av soldatene kjøpte inn sitt eget utstyr over nett og for skikkelig utstyr må soldatene ofte ut med både en og to månedslønner, for å få vester som tåler rifleskudd og hjelmer med visir.

Ifølge avisen har nettsalget av slikt utstyr skutt i været etter at krigen brøt ut.

– Mange ønsker å kjempe så jeg rekker knapt å sette ut en annonse før jeg selger ut. Jeg selger ikke bare brukt utstyr, men har også hjelmer, ballistisk-sikret uniformer og taktiske vester, sier en av selgerne, som bare vil kalles Ilya til avisen.

Han sier at utstyret han har fått tak i, er utstyr som har defekter eller av andre grunner blitt avvist av militæret. Han hevder likevel hardnakket at utstyret er kvalitet.

Ifølge ukrainske myndigheter har anslagsvis 28.800 russiske soldater mistet livet så langt i kampene i Ukraina, etter at krigen brøt ut 24. februar. Tallene er ikke verifisert av russiske eller uavhengige kilder.