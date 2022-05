Russland: Har ødelagt vestlige våpen

Våpenleveransen ble rammet av langtrekkende raketter i nærheten av jernbanestasjonen Malin nordvest i Ukraina, ifølge Russlands forsvarsdepartement.

Norge er ett av en lang rekke land som har bidratt med våpen til de ukrainske regjeringsstyrkene.

Samtidig som Russlands kunngjøring går Storbritannia ut og foreslår Nato-bistand til Moldova.

Russland utgjør en sikkerhetstrussel

I et intervju med avisa Telegraph sier hun at det er viktig at Ukraina blir i stand til å forsvare seg selv på permanent basis.

– Det gjelder også andre sårbare stater, slik som Moldova, sier Truss.

På spørsmål om Russland utgjør en sikkerhetstrussel mot Moldova, svarer hun «absolutt». Hun sier flere land bør være utstyrt militært i tråd med Natos standarder.

En ikke navngitt britisk kilde sier til Telegraph at Nato-medlemmer kan bidra med moderne utstyr som kan erstatte gammelt militært utstyr fra Sovjet-tiden.

Storbritannias utenriksminister Liz Truss. Foto: Daniel Leal / AFP/NTB

USA bekymret

USAs øverste etterretningssjef Avril Haines tror ikke at den russiske presidenten vil avslutte Ukraina-krigen med offensiven i Donbas-regionen, men at han også vil forsøke å opprette ei landbru til Transnistria.

Transnistria er folkerettslig en del av Moldova, men russiskstøttede separatister grep makten i 1990 etter Sovjetunionens sammenbrudd.

– Vår vurdering er at Putin forbereder seg på en langvarig konflikt i Ukraina, der han fremdeles sikter mot å oppnå mål utover Donbas, sa Haines i en høring i Senatet tirsdag.

Unntakstilstand

Amerikansk etterretning spår at Putin vil bli mer uforutsigbar i tida som kommer, og at hans mål er større enn det Russland har militær kapasitet til å oppnå.

– Den nåværende utviklingen øker sannsynligheten for at president Putin vil ty til mer drastiske metoder, inkludert å innføre unntakstilstand, reorganisere industriproduksjonen eller muligens trappe opp bruken av militærmakt for å frigjøre de ressurser som trengs for å nå målene han har satt seg, sa Haines i høringen.