Pelosi med klar advarsel til Storbritannia

NTB

Kongressen vil ikke støtte en frihandelsavtale med Storbritannia hvis landet ensidig dropper Nord-Irland-protokollen, sier speaker Nancy Pelosi.

Pelosi, som leder Representantenes hus, omtaler planene som er blitt luftet av Boris Johnsons regjering, som «svært bekymringsfulle».

Pelosis ordbruk omtales som svært kraftig. Hun oppfordrer Storbritannia og EU til å fortsette forhandlingene om Nord-Irland-protokollen for å opprettholde freden i regionen.

– Langfredagsavtalen er grunnfjellet for fred i Nord-Irland og et håpets fyrtårn for hele verden. Å sikre at det ikke er noen fysisk grense mellom Irland og Nord-Irland er absolutt nødvendig for å opprettholde denne milepælen, en avtale som har endret Nord-Irland, sier Pelosi.

Boris Johnson har nylig lagt fram en plan for å tvinge fram endringer i handelsavtalen som han selv inngikk med EU da Storbritannia gikk ut. Planen går i korthet ut på at britene forbeholder seg retten til å overstyre flere av reglene som regulerer handel til og fra Nord-Irland.

EU har avvist å gjøre endringer i avtalen som er inngått med Johnsons regjering.