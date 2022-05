Sørkoreansk politiker: Nord-Korea forbereder test av atomvåpen

NTB

Nord-Korea forbereder en kjernefysisk test, ifølge en sørkoreansk politiker som har fått informasjon fra landets etterretningstjeneste.

Parlamentarikeren Ha Tae-keung mener nordkoreanerne nå bare venter på å finne et godt tidspunkt for å gjennomføre testen.

Tidligere har USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sagt at det er mulig at Nord-Korea vil gjennomføre en atomprøvesprengning under Joe Bidens reise til Asia, som begynner med et besøk i Sør-Korea fredag. Dette er Bidens første reise til Asia siden han ble president.

Regimet i Nord-Korea skal ha lagt planer for atomvåpen-testen til tross for coronautbruddet som skaper store utfordringer for landet.

Siden nyttår har Nord-Korea gjennomført rekordmange tester av militære raketter, deriblant interkontinentale ballistiske missiler.

Testingen ble satt på pause da Bidens forgjenger Donald Trump forsøkte å komme til enighet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un om nedrustning. Trump og Kim møttes flere ganger, uten at dette førte til at den isolerte staten endret kurs.