Hviterussland innfører dødsstraff for forsøk på terrorhandlinger

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko vil nå åpne for dødsstraff for «forsøk på terrorhandlinger».

NTB

Flere opposisjonelle risikerer dødsstraff i Hviterussland etter at landet utvidet lista over forbrytelser som kan straffes med døden.

Russiske nyhetsbyråer skriver onsdag at Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har godkjent en lov som åpner for dødsstraff for forsøk på terrorhandlinger. Det er en forbrytelse flere opposisjonelle i landet er siktet for.

Hviterussland er det eneste landet i Europa som fortsatt bruker dødsstraff i sivil sammenheng.