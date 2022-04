Nato lover å sikre Finland og Sverige

NTB

Så snart Finland og Sverige har sendt inn sine Nato-søknader, vil alliansen finne en måte å ivareta deres sikkerhet på, forsikrer Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– Realiteten er at Finland og Sverige allerede er veldig nære Nato. Vi jobber sammen, vi opererer sammen, vi trener sammen. Så snart vi tar avgjørelsen om å invitere dem inn, vil det sende et sterkt politisk signal om at sikkerheten til Finland og Sverige har betydning for alle Nato-allierte, sa Jens Stoltenberg på et felles pressemøte med EU-parlamentets president Roberta Metsola torsdag morgen.

Der fikk Stoltenberg flere spørsmål om mulige Nato-søknader fra Finland og Sverige og hvilke sikkerhetsgarantier de to landene kan få mens de venter på å få søknaden ratifisert.

Stoltenberg lovet at alliansen vil finne løsninger for denne perioden og oppga at han senere torsdag skal møte den finske presidenten, Sauli Niinistö.

– Jeg forventer at vi begge vil ta opp muligheten for en finsk Nato-søknad og behovet for å finne ordninger for den midlertidige perioden slik at det ikke er usikkerhet rundt Finland og Sveriges rett til å velge sin egen vei, sa Stoltenberg.

– Vi er i dialog med Finland og Sverige. Dette er deres valg, men hvis de velger å søke, er de varmt velkomne, og jeg forventer at prosessen vil gå raskt, la han til.