Derfor ønsker ikke Russland at Finland og Sverige skal bli Nato-medlemmer

Eksperter:

– Putin-regimet har en ide om at Nato representerer en trussel mot dem, sier seniorforsker Karsten Friis.

Etter krigen i Ukraina brøt ut, har Sverige og Finland åpnet opp for å bli medlem av Nato. Og nå kan dette bli en realitet. Finlands statsminister Sanna Marin har varslet at Finlands avgjørelse vil komme i løpet av få uker.

Russland har på sin side flere ganger advart Finland og Sverige mot å bli medlem av Nato, og vil åpenbart mislike at landene melder seg inn.

Karsten Friis, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), forklarer det slik:

Karsten Friis blir svært overrasket hvis Finland og Sverige ikke søker om Nato-medlemskap. Les mer Lukk

– Putin-regimet har en ide om at Nato representerer en trussel mot dem. Det er selvsagt helt ubegrunnet, men en slik svartmaling har blitt brukt for å skape et skremselsbilde av Vesten – noe som ifølge Russland-forskere igjen bidrar til å holde Putin ved makten, sier han til ABC Nyheter.

– Hvordan vil et eventuelt finsk og svensk medlemskap påvirke deres forhold til Russland?

– Det blir nok noe mer anspent, men det er det jo allerede. Norge har klart å kombinere Nato-medlemskap med et saklig og til tider godt naboskap med Russland. Det er i grunnen mest opp til Moskva. Samtidig vil de nok ta visse militære forsvarsmessige grep for å kompensere, for eksempel utplassering av missilsystemer og slikt. Men det kan vi fint leve med, svarer Friis, som er leder for Nupis forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

– Bare et tidsspørsmål før Finland og Sverige blir medlemmer

Friis sier han blir svært overrasket hvis Finland og Sverige ikke søker om Nato-medlemskap, slik det ser ut nå. Han får støtte av Jo Jakobsen, professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

– Jeg tror det bare er et tidsspørsmål før både Sverige og Finland blir medlemmer. Begge landene har i mange år blitt stadig tettere integrert med NATO, og er i dag det man kan kalle «kvasi-medlemmer», som dog fortsatt mangler beskyttelse av Artikkel 5. Tidspunktet for innmelding er til stede, for Russland har hendene fulle i Ukraina, sier Jakobsen til ABC Nyheter.

NTNU-professoren er tydelig på at Nato-medlemskap vil påvirke forholdet til naboen i øst.

– NATO-medlemskap vil helt klart forsure forholdet til Russland, og man kan vente seg gjengjeldelse så som økonomiske konsekvenser, cybertrussel, utplassering av russiske styrker nær Finlands lange grense, økt maritim og flyaktivitet i Østersjøområdet. Særskilt vil spenning være knyttet til den perioden som er mellom formell søknad om NATO-medlemskap og faktisk inngått status som NATO-medlem. Dette vil være en kritisk periode, sier Jakobsen.

– Det vil ha svært stor betydning for Forsvaret

Det er liten tvil om at Nato vil bli styrket med Finland og Sverige som medlemmer, ifølge Friis.

– Det vil styrke Nato militært, men også politisk. Natos demokratiske verdifellesskap vil styrkes betydelig. For Norge vil det bety både en kraftig forbedret mulighet til felles forsvarsplanlegging med våre naboland. Det vil ha svært stor betydning for Forsvaret, og to allierte med tilsvarende verdensanskuelse som oss, sier Nupi-forskeren.

Jakobsen peker på at en god del av Russlands rettferdiggjøring av krigen i Ukraina dreier seg om NATOs ekspansjon østover.

– Finland og Sverige er i en litt annen stilling. Men Finland har en veldig lang grense mot Russland, og vil automatisk representere enn sikkerhetsutfordring for Moskva. Finland, en tidligere russisk provins frem til 1917, har i veldig lang tid ført en «balansepolitikk» der man selv har lagt begrensninger på egen utenrikspolitikk, slik at denne ikke har vært provokativ for Moskva, sier han.

Jakobsen utdyper at Sverige er automatisk viktig for Russland.

– Også Sverige er automatisk viktig for Russland. Det dreier seg ikke minst om kontroll over Østersjøen, som i et konflikttilfelle mellom Russland og NATO gjør at maritime områder nært Sverige, ikke minst Gotland, er nødvendig å kontrollere for å kunne trygge egen ferdsel i hele Østersjøområdet. Maritim kontroll over Østersjøen, eller hindring av NATO-kontroll over disse havområdene, vil også gi Russland økte muligheter til å stenge det såkalte «Suwalki-gapet» i en konfliktsituasjon, forklarer han Jakobsen.

Russland: – De må forstå konsekvensene

Statsminister Magdalena Andersson og partileder Ulf Kristersson fra Moderaterna besøkte Nato-øvelsen Cold Response i mars. Nå går det mot flertall for et svensk medlemskap i forsvarsalliansen. Foto: Anders Wiklund / TT / NTB Les mer Lukk

Maria Zakharova, talsperson i det russiske utenriksdepartementet, kom med en advarsel til Finland og Sverige i forrige uke.

– De må forstå konsekvensene et slikt skritt vil få for vårt bilaterale forhold og for hele den europeiske sikkerhetsstrukturen, sa hun.

Zakharova spesifiserte ikke hva slags konsekvenser det kan bli snakk om.

Et flertall av svensker vil bli medlem i Nato, ifølge en meningsmåling fra Novus, skriver NTB. For en drøy uke siden var 45 prosent av svensker for et medlemskap i forsvarsalliansen, ifølge Sveriges Television. Torsdag hadde det tallet klatret til over 50 prosent for første gang på Novus' målinger.

Ifølge Novus er 24 prosent av svensker mot medlemskap i Nato. Det er en nedgang fra forrige måling.