Taliban hevder å ha pågrepet IS-topp

NTB

Taliban hevder å ha pågrepet IS-toppen som planla torsdagens bombeangrep mot en moské i Mazar-e-Sharif, der minst tolv mennesker ble drept.

Den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg ansvaret for bomben, som eksploderte da folk forlot den sjiamuslimske Hazrat Ali-moskeen.

Ifølge politiet ble minst tolv mennesker drept og nærmere 60 skadd i eksplosjonen, mens sykehuskilder har opplyst at minst 20 mennesker ble drept.

Ifølge en talsmann for politiet i Balkh-provinsen ble angrepet planlagt av Abdul Hamid Sangaryar, som ble pågrepet i det som omtales som en spesialoperasjon fredag.

– Det var han som var hjernen bak gårsdagens angrep i moskeen. Han har også spilt en sentral rolle i flere tidligere angrep, sier Asif Waziri.

IS påtok seg torsdag også ansvaret for et bombeangrep i byen Kunduz der fire mennesker ble drept og 18 ble såret.