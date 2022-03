Seks døde etter at bil kjørte inn i folkemengde i Belgia

Sjokkerte karnevalsdeltakere drar hjem etter at en bil i høy fart kjørte inn i karnevalsprosesjonen deres i en liten by i Belgia og seks mennesker mistet livet.

NTB

Seks mennesker mistet livet da en bil akselererte inn i en folkemengde i Strepy-Bracquegnies i La Louviere sør i Belgia tidlig søndag morgen.

Politiet har pågrepet bilføreren som i høy fart kjørte inn i de om lag 150 menneskene som feiret det tradisjonelle morgenkarnevalet i 5-tiden søndag, ifølge avisa Het Laatste Nieuws.

Tidligere ble det meldt at fire personer var døde, men det ble søndag formiddag oppjustert til seks. Blant de døde er ett barn, sier borgermester Jacques Gobert i den lille byen til HLN.

Også antallet med alvorlige skader er oppjustert fra 12 til 20, mens 70 har fått lettere skader. Ti av de skadde har livstruende skader.

Et vitne sier at bilen pløyde inn i prosesjonen i høy fart og dro med seg en jente over hundre meter langs gata.

Åtte ambulanser var raskt på plass etter hendelsen som Gobert betegner som en katastrofe. Han sa at en idrettshall var tatt i bruk som senter for skadde og pårørende, ifølge RTL.

Det er uklart om bilføreren kjørte inn i folkemengden med vilje. Ifølge DPA kjørte han først videre, men ble så stanset av andre mennesker. To personer i 30-årsalderen som satt i bilen, er pågrepet av politiet.

Politiet benekter at hendelsen var resultat av en biljakt, og påtalemyndigheten sier at det ikke er noe som tyder på et terrormotiv. De pågrepne er fra området, og er ikke kjent for politiet fra før.