Tidligere russisk oligark om Putin: – Nå innser vi alle hvor feil vi tok

Mikhail Khodorkovskij var Russlands rikeste person, og det påstås at han var med på å hjelpe Vladimir Putin til makten. Han bor nå i London, og jobber mot regimet i Russland.

Den tidligere russiske oligarken Mikhail Khodorkovskij (58) mener den russiske invasjonen av Ukraina er et politisk selvmord for president Vladimir Putin.

I et intervju med svenske SVT sier han at Putins handlinger kommer til å få veldig ubehagelige konsekvenser.

– Russerne begynner så smått å innse at de ikke kjemper mot oppdiktede mordere og nazister, men mot sitt ukrainske broderfolk, sier Khodorkovskij til SVT.

Russlands rikeste

I dag leder Khodorkovskij eksilorganisasjonen Open Russia, som blant annet har som formål å gjenopprette rettsstaten.

Khodorkovskij fungerte som rådgiver under regjeringen til Boris Jeltsin på 90-tallet, ifølge Store norske leksikon (SNL).

Det hevdes at Khodorkovskij var blant dem som hjalp Putin til makten i Russland på 90-tallet. Etter Sovjetunionens fall vokste de russiske oligarkene frem, og Khodorkovskij var blant disse. Han tjente seg søkkrik etter å ha kjøpt Yukos, som på den tiden var Russlands største oljeselskap.

Khodorkovskij ble raskt Russlands rikeste mann, og blant de aller rikeste i hele verden. Også på denne tiden var det tette bånd mellom oligarkene og den politiske makten, Putin inkludert.

På spørsmål fra SVT om han feilvurderte Putin på 90-tallet, svarer Khodorkovskij følgende:

– Jeg kunne vel ha anstrengt meg mer, men jeg var ikke politiker på den tiden. Jeg lot Boris Jeltsin ta seg av politikken. Han fikk selv avgjøre hvem han ville anbefale som sin etterfølger. Nå innser vi alle hvor feil vi tok.

Fengslet

På ett tidspunkt ønsket Khodorkovskij å utfordre Putin om makten i Russland, men da ble forholdet kjølig. Den tidligere oligarken ble i 2003 arrestert, etter å ha blitt anklaget for økonomisk kriminalitet. Senere ble Khodorkovskij også dømt. Enkelte hevder at arrestasjonen av Khodorkovskij var et påskudd for å kvitte seg med en politisk motstander, skriver SVT.

Khodorkovskij satt i fengsel frem til 2013, deretter ble han benådet av Putin. Khodorkovskij valgte å forlate Russland etter soningen. Først reiste han til Tyskland, senere til Sveits, ifølge SNL.

Khodorkovskij bor i dag London, og han er fortsatt en velstående mann. I 2020 ble det anslått at han hadde en formue på 500 millioner amerikanske dollar, skriver SNL.

Året etter benådningen ga Khodorkovskij ut boken «Mine medfanger», som var en beskrivelse av fengselsoppholdet.