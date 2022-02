Huitfeldt: Et russisk angrep mot Ukraina kan være nært forestående

Utenriksminister Anniken Huitfeldt informerer om at norske myndigheter oppfordrer nordmenn i Ukraina om å forlate landet

NTB

Et russisk angrep mot Ukraina er nært forestående, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Det har pågått et intensivt diplomatisk angrep i ulike spor over tid. Russland har så langt ikke vist vilje til å engasjere seg i reelle forhandlinger, sa Huitfeldt på en pressekonferanse tirsdag.

– Vi står overfor en alvorlig situasjon fordi russisk styrkeoppbygging fortsetter, sa hun.

Ber nordmenn forlate landet

Utenriksdepartementet (UD) ba fredag norske borgere om å forlate Ukraina på grunn av sikkerhetssituasjonen. UD fraråder også alle reiser til Hviterussland, unntatt Minsk.

– Vi har tatt kontakt med norske borgere som har registrert seg hos oss, om lag 100 personer, sa Huitfeldt.

– Vi har gjort en totalvurdering av situasjonen og ønsker at alle norske borgere skal komme hjem, ut fra en helhetsvurdering, supplerte hun.

Målet er likevel å holde ambassaden i Kiev åpen, og det vil bli gjort justeringer i personelloppsettet der, opplyste utenriksministeren fredag.

Ifølge Huitfeldt forbereder regjeringen seg nå på ulike scenarioer, som en flyktningkrise eller energikrise, men hun mener det er for tidlig å si noe om hva som kommer til å skje fremover.

Forsterker styrkebidraget i Litauen

Norge forsterker styrkebidraget i Litauen med 50–60 soldater, opplyser forsvarsminister Odd-Roger Enoksen (Sp).

Enheten vil reise til Litauen raskt, og sendes for en tidsperiode for tre måneder. Det er mulighet for forlengelse, opplyste Enoksen på en pressekonferanse om Ukraina-konflikten tirsdag. Også utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) deltok.

– Vi ønsker å bidra til styrket alliert tilstedeværelse i Baltikum for å vise solidaritet med våre allierte. For vår del gjøres dette best ved å forsterke det styrkebidraget vi allerede har i Litauen, sa Enoksen.

Beredskap

Denne styrken er en del av en tyskledet styrke i Litauen, et oppdrag som har gått over lang tid, opplyste han.

Det er ingen grunn til å tro at Russland planlegger en invasjon av Nato-land, sa Enoksen.

– Vi følger situasjonen fra dag til dag. Dette er en beredskap både for å vise solidaritet og for å bidra på den måten som den østlige flanken i Nato har bedt om bistand på, for å beskytte seg i en eventuell kritisk situasjon.

– Vil agere med våre allierte

Bakteppet er den spente sikkerhetssituasjonen i og rundt Ukraina.

– Vi står i en svært krevende sikkerhetssituasjon i Europa. Den massive russiske oppbyggingen rundt Ukraina, og kravene til USA og Europa, har endret sikkerhetssituasjonen i Europa. Dette påvirker også Norge, og vi følger situasjonen nøye, sa Enoksen.

– Hvordan vil Norge reagere hvis Russland invaderer Ukraina?

– En eventuell invasjon av Ukraina vil medføre store økonomiske og politiske konsekvenser. I en slik situasjon vil vi agere sammen med våre allierte slik at det vil ha betydelige kostnader for Russland å foreta en slik handling, sier Huitfeldt.