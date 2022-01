Nødhjelpen har endelig nådd vulkanrammede Tonga

Det første australske nødhjelpsflyet forlot Australia tidlig torsdag, og er på vei til Tonga. Også et newzealandsk fly er på vei. Store mengder vulkansk aske har gjort det umulig for fly å lande i landet, men asken er nå ryddet vekk fra rullebanen på flyplassen i hovedstaden Nuku'alofa. Foto: CPL Vanessa Parker / NZDF via AP / NTB

NTB

Fem dager etter det katastrofale vulkanutbruddet og den påfølgende tsunamien, har nødhjelpen endelig nådd Tonga.

Australske og newzealandske tjenestepersoner sier torsdag til nyhetsbyrået AFP at militære transportfly lastet med nødhjelp har landet på flyplassen i Tongas hovedstad Nuku'alofa, etter at folk har jobbet på spreng for å få fjernet et tjukt lag med vulkansk aske.

På det newzealandske flyet er det blant annet vanndunker, utstyr for å sette opp midlertidig ly, generatorer, hygieneutstyr og kommunikasjonsutstyr, opplyser landets utenriksminister.

Katastrofe

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai hadde et stort utbrudd som forårsaket en tsunami lørdag. Tongas kontakt med omverden har blitt kraftig begrenset, da den undersjøiske kommunikasjonskabel som knytter landet til resten av verden, ble ødelagt i vulkanutbruddet. Den ventes å være ute av drift i minst en måned.

I helga ble det meldt at utbruddet førte til en tsunamibølge på 1,2 meter i Tonga, men tirsdag sa myndighetene at noen av bølgene var på opptil 15 meter.

De første bildene fra hovedstaden viser bygninger som er dekket av aske, vegger som har tippet over, og gater fulle av steiner, trestammer og annet rusk.

Tre personer er bekreftet døde, og ødeleggelsene på flere øyer er massive.

Flere vil hjelpe

Når nødhjelpskanalen via lufta nå er åpnet, står flere land i kø for å få sendt hjelp. Japan vil sende to fly, og en rekke land, fra Frankrike til Kina, har antydet at også de vil hjelpe.

Også flere skip med nødhjelp skal til øystaten, men det ventes fortsatt å ta en stund. Australierne håper å få sendt et skip fredag.

Det er lastet med utstyr for å rense vann og andre humanitære forsyninger, ifølge statsminister Scott Morrison.

Problemer med vann

Mer enn 80 prosent av øystatens 100.000 innbyggere er rammet av katastrofen, ifølge FN.

Foreløpig anses behovet for rent drikkevann å være det mest presserende, da drikkevannskildene er blitt forurenset av vulkansk støv og saltvann.

Det er økende fare for vannbårne sykdommer som kolera og diaré, advarer Katie Greenwod fra stillehavskontoret til Det internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-føderasjonen.

Også avlingene i landet kan være hardt rammet, ifølge Fatafehi Fakanafua, som leder øystatens lovgivende forsamling. Med tårer i øynene sa han at «alt landbruk er ødelagt», ifølge AFP.