Suu Kyi tiltalt for å ha leid helikopter

NTB

Militærjuntaen i Myanmar har kommet med en ny tiltalebeslutning mot Aung San Suu Kyi, denne gangen for leie av et helikopter.

Kilder med kjennskap til saken sier at Suu Kyi er tiltalt for korrupsjon på fem nye punkter i forbindelse med anklager om ulovlig leie og anskaffelse av et helikopter.

Suu Kyi ble avsatt som Myanmars sivile leder under kuppet 1. februar i fjor og har siden sittet i husarrest.

Juntaen har anklaget henne for en rekke ulike forhold som til sammen kan gi over 100 år i fengsel.

Den siste tiltalen kom fredag, og landets tidligere president U Win Myint er tiltalt for det samme, opplyser kildene til nyhetsbyrået AFP.

Suu Kyi er dømt til i alt seks års fengsel i to ulike saker. Den siste dommen falt mandag. Flere andre rettssaker er i emning.