Oppløftende omikron-studier

Omikronvarianten av coronaviruset er nå påvist i over 100 land, men nye studier tyder på at det forårsaker langt færre sykehusinnleggelser enn tidligere varianter. Her blir en kvinne testet i Sør-Afrika, der omikronvarianten først ble påvist. Foto: AP / NTB

NTB

Risikoen for alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse er langt mindre ved omikron-smitte enn med deltavarianten av coronaviruset, viser nye studier.

Det sørafrikanske folkehelseinstituttet (NICD) la onsdag fram statistikk som tyder på at risikoen for sykehusinnleggelse er 80 prosent mindre ved omikron-smitte enn med deltavarianten av coronaviruset.

Risikoen for alvorlig sykdom ved omikron-smitte er 70 prosent lavere enn ved delta-smitte, viser studien, som ikke er fagfellevurdert, men som bygger på statistikk over påvist coronasmitte og sykehusinnleggelser i november i Sør-Afrika, landet der omikronvarianten først ble påvist.

– Disse svært oppløftende dataene tyder sterkt på at omikron-bølgen blir mindre alvorlig, sier Cheryl Cohen i det sørafrikanske folkehelseinstituttet (NICD).

Toppen nådd?

De første tilfellene av omikron ble påvist i Gauteng-provinsen, der millionbyen Johannesburg og hovedstaden Pretoria ligger.

Nærmere 80 prosent av smittetilfellene som ble påvist for en drøy uke siden, viste seg å være omikron, men denne andelen har siden falt jevnt.

Dette skjer til tross for at sørafrikanske myndigheter har unnlatt å gjeninnføre strenge coronatiltak, noe som kan tyde på at smittetoppen er passert.

Mer eksponert

De sørafrikanske forskerne understreker at resultatene som viser langt færre sykehusinnleggelser blant omikron-smittede, ikke uten videre kan overføres til andre land.

De viser til at vaksinasjonsgraden er lav i Sør-Afrika og innbyggerne der over tid trolig har vært mer eksponert for coronaviruset enn tilfellet er i mange andre land.

Mange sørafrikanere kan derfor ha utviklet naturlig immunitet, som bidrar til å dempe alvorligheten av omikron-smitte, påpekes det.

Skotsk studie

En analyse av statistikk over påvist smitte og sykehusinnleggelser i England og Skottland, ser imidlertid ut til å underbygge funnene i Sør-Afrika.

Analysen er utført av forskere ved Universitetet i Edinburgh og bygger på opplysninger om alder, kjønn, underliggende helseproblemer, vaksinestatus og coronasmitte blant nærmere 98 prosent av Skottlands befolkning, skriver Washington Post.

Heller ikke denne studien er ennå fagfellevurdert, men den tyder på at risikoen for sykehusinnleggelse er nærmere 60 prosent lavere for dem som smittes med omikronvarianten av viruset, enn for dem som smittes av deltavarianten.

– Dette må kalles en god nyhet, sier Jim McMenamin, som leder innsatsen mot covid-19 i Skottland og er medforfatter av studien.

Påfyllingsdoser

Ifølge de skotske forskerne har nylig vaksinerte en viss beskyttelse mot omikronsmitte, men mindre beskyttelse mot denne varianten enn mot delta.

Blant dem som har fått en tredje påfyllingsdose med mRNA-vaksine reduseres risikoen for å få såkalt symptomatisk omikron-infeksjon med 57 prosent, viser studien.

Risikoen for å få symptomatisk delta-infeksjonen reduseres til sammenligning med over 80 prosent for dem som har fått en påfyllingsdose.

WHO-kritikk

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, gikk onsdag hardt ut mot rike lands tilbud om påfyllingsdoser til egne innbyggere og sa at dette øker ulikhetene i verden og bidrar til å forlenge pandemien.

– Ingen land kan vaksinere seg ut av pandemien, sa han.

Stadig flere land, blant dem Norge, tilbyr en tredje påfyllingsdose, og Israel kunngjorde denne uka at helsepersonell og innbyggere over 60 år skal få en fjerde dose.

Dette skjer samtidig med at bare et fåtall av innbyggerne i mange folkerike utviklingsland har fått tilbud om vaksine.

Spres og muteres

– Program for å gi alle påfyllingsdoser kommer trolig til å forlenge pandemien, snarere enn å få en slutt på den, sa Tedros.

– Det skjer ved at vaksine havner i land som alt har stor vaksinedekning og fører til at viruset får større anledning til å spre seg og mutere, advarer WHO-sjefen.

Uvaksinerte

Tedros understreker at alle som har fått vaksine er godt beskyttet mot alvorlig sykdom som følge av omikron.

– Det er også viktig å huske på at det store flertallet av dem som blir innlagt på sykehus og dør av covid-19, er uvaksinerte. Det er ikke fordi de ikke har fått påfyllingsdoser, sier han.