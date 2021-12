Lasteskip utenfor Göteborg har brent i over et døgn

Slokningsarbeidet på tørrlastskipet Almirante Storni har pågått i nesten et døgn.

NTB

Ett døgn etter at det brøt ut brann på et lasteskip med tømmer utenfor Göteborg, er brannen fortsatt ikke under kontroll.