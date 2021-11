Forskere advarer om ny covid-mutasjon: – Utrolig høye mengder

– Det er vanskelig å forutsi hvor overførbart det kan være på dette stadiet. Foreløpig bør det overvåkes og analyseres nøye, men det er ingen grunn til å bli altfor bekymret med mindre det begynner å øke i frekvens i nær fremtid, sier direktøren for UCL Genetics Institute, professor Francois Balloux.

Britiske forskere har oppdaget en ny virusvariant som er bedre i stand til å trenge gjennom kroppens immunforsvar.

– Denne Covid-varianten har et ekstremt høyt antall mutasjoner. Den bør overvåkes på grunn av den grufulle piggprofilen, skriver viruseksperten Tom Peacock ved Imperial College London, sitert blant annet av The Guardian.

Den nye varianten har utløst alvorlig bekymring blant noen forskere. Årsaken er at mutasjonene kan hjelpe viruset med å unngå immunitet.

– Denne varianten kan være av reell bekymring

Hittil er det kun påvist ti tilfeller i tre forskjellige land av den sjeldne mutasjonen. Det første tilfellet ble oppdaget i Botswana. Ytterligere seks tilfeller er bekreftet påvist i Sør-Afrika, og én i Hong Kong hos en reisende som returnerte fra Sør-Afrika, skriver The Guardian.

Den nye B.1.1.529-varianten har hele 32 mutasjoner i spikeproteinet, som er den delen av viruset som de fleste vaksiner bruker for å styrke immunsystemet mot Covid-19.

– Denne varianten kan være av reell bekymring, men det kan også bare være en «rar klynge» som ikke er veldig overførbar. Jeg håper det er tilfelle, skriver Peacock.

– Bør overvåkes og analyseres nøye

Direktøren for UCL Genetics Institute, professor Francois Balloux, påpeker at det store antallet mutasjoner i varianten tilsynelatende kan ha samlet seg i ett enkelt utbrudd.

Han mener dette tyder på at det kan ha utviklet seg under en kronisk infeksjon hos en person med et svekket immunsystem.

– Det er vanskelig å forutsi hvor overførbart det kan være på dette stadiet. Foreløpig bør det overvåkes og analyseres nøye, men det er ingen grunn til å bli altfor bekymret med mindre det begynner å øke i frekvens i nær fremtid, sier Balloux.