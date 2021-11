Skjerpet straff for drapet på den chilenske sangeren Victor Jara

Chilenere i kø foran et veggmaleri av sangeren Victor Jara, som på brutalt vis ble torturert og drept under regimet til Chiles diktator Augusto Pinochet, utenfor et valglokale i Santiago. Straffen mot sju av dem som var involvert i drapet, blir skjerpet. Foto: Esteban Felix / AP / NTB

NTB

Straffen for seks tidligere soldater som er dømt for drapet på sangeren og aktivisten Victor Jara i 1973, skjerpes, har en chilensk domstol bestemt.

En ankedomstol mener de seks må sitte 25 år i fengsel, og ikke de 18 årene de først ble dømt til i 2018. En sjuende gjerningsmann får soningen utvidet fra fem til åtte år.

Jara var en av landets mest kjære musikere.

Han var aktivist på venstresiden og ble pågrepet under det CIA-støttede militærkuppet mot marxisten Salvador Allende, som var blitt valgt til president tre år tidligere. Kuppet brakte diktatoren Augusto Pinochet til makten.

Skutt 44 ganger

Jara ble pågrepet 12. september 1973, dagen etter kuppet, og ble sammen med rundt 5.000 andre politiske fanger fraktet til nasjonalstadionet i hovedstaden Santiago, der han ble banket opp, torturert og skutt gjentatte ganger.

Også tidligere fengselsdirektør Littre Quiroga ble torturert og drept, angivelig fordi han hadde behandlet en offiser dårlig etter et tidligere kuppforsøk.

Ankedomstolen mener dommerne i 2018 feilaktig klassifiserte lovbruddene som mindre alvorlige enn de var. Den sier at behandlingen av Jara og Quiroga «viste det tankeløse og dype hatet» som ble egget opp mot dem.

Jara ble påført 56 beinbrudd i tillegg til 44 skudd, ifølge dommerne. Quiroga ble skutt 23 ganger. Likene deres ble senere dumpet på gata.

Ikonisk skikkelse

Jara ble senere et ikon for hundrevis av artister som ble utsatt for menneskerettighetsbrudd under Pinochet-regimet og for hele den chilenske motstandsbevegelsen mot Pinochets militærjunta som styrte i 17 år.

Han sies å ha inspirert store band og musikere som U2 og Bob Dylan, og i 2013 hedret Bruce Springsteen Jara under en konsert i Santiago.

Det anslås at mer enn 3.000 mennesker ble drept under Pinochet-regimet. Nasjonalstadionet der Jara ble drept, har siden blitt omdøpt til ære for ham.