Advokat: Brian Laundrie begikk selvmord

Brian Laundrie, her sett i politivideoen, ble funnet død i oktober. Han var ettersøkt, og myndighetene hadde igangsatt en stor leteaksjon. Politiet etterforsker fortsatt drapet på Gabby Petito. Foto: Politiet i Moab via AP / NTB

NTB

Dødsårsaken til Brian Laundrie var selvmord, opplyser familiens advokat.

I en uttalelse tirsdag sier advokat Steve Bertolino at Laundries foreldre har blitt informert om dødsårsaken.

Søket etter 23-åringen ble avsluttet i oktober, da levningene hans ble funnet i et naturreservat i Florida. Han forsvant 14. september, to uker etter at han kom hjem alene til boligen han delte med kjæresten Gabby Petito i Florida.

22 år gamle Petito ble funnet død 19. september i utkanten av nasjonalparken i Wyoming, der paret hadde vært på reise. Obduksjonen viste at hun var blitt kvalt.

Laundrie var oppført som en «person av interesse» i forbindelse med drapet på Petito, men han ble kun siktet for urettmessig bruk av et kredittkort som ikke var hans.