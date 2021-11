Frankrike forbyr ville sirkusdyr

NTB

Et flertall i den franske nasjonalforsamlingen har besluttet å forby ville dyr på sirkus. Minkoppdrett forbys også, mens tyrefekting fortsatt vil være tillatt..

Sirkusdyr som løver, tigre og bjørner skal forbys om to år. Det blir forbudt å eie slike dyr om sju år, ifølge loven som ble vedtatt torsdag. Loven hadde vært gjenstand for debatt siden i fjor.

Loven, som nå bare trenger president Emmanuel Macrons signatur, forbyr også delfinshow og oppdrett av mink.

Macrons parti Republikken på vei (LREM) kaller torsdagens vedtak et historisk steg for dyrevern. Tidligere skuespillerinne og dyrevernsaktivist Brigitte Bardot ønsker loven velkommen og kaller den et stort fremskritt.

Loven øker også strafferammen for mishandling av dyr til opptil fem års fengsel og bøter på opptil 75.000 euro. Loven omfatter også innstramminger på i reglene om salg av kjæledyr.

Meningsmålinger viser at et stort flertall av befolkningen støtter forbud mot ville sirkusdyr, og flere byer rundt om i landet har allerede innført lokale forbud.

Derimot blir foie gras-industrien beskyttet. Tvangsforing av gjess og ender, slik at leveren blir kunstig stor, berøres ikke av den nye loven.

Heller ikke tyrefekting, som er en del av lokal kultur enkelte steder i Sør-Frankrike, berøres av loven.