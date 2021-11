Coronasmitte på rekordnivå i Tyskland

Underhuset i Riksdagen jobber med å sette sammen en tiltakspakke for å stagge smittespredningen.

NTB

Tyske folkehelsemyndigheter fastslår at landet står overfor en alvorlig krise. Torsdag ble det registrert smitterekord.

For første gang oversteg antallet 60.000 tilfeller på ett døgn, kunngjorde folkehelseinstituttet Robert Koch. Torsdag ble det registrert 65.371 tilfeller. Ukesnittet er på 336 smittede per 100.000. For bare en måned siden var dette tallet 74.

– Vi er på vei inn i en alvorlig nødsituasjon. Vi kommer til å få en ekstremt ubehagelig jul hvis vi ikke handler for å stanse dette, sa instituttleder Lothar Wieler.

Underhuset i nasjonalforsamlingen jobber med en pakke med smittevern og tiltak på arbeidsplasser, kollektivtrafikk og omsorgsboliger. Det er ikke nå aktuelt å stenge skoler eller virksomheter.