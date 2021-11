Jente (16) hevder hun ble voldtatt av hundrevis av menn

India har langvarige problemer med vold og overgrep mot kvinner. I 2020 ble det meldt inn 28.000 overgrepsanklager i landet. Det tilsvarer ett hvert 18ende minutt. Her fra en protest i Uttar Pradesh-delstaten i 2020 etter at en 19 år gammel jente av lav kaste ble gjengvoldtatt og senere døde av skadene på sykehus.

Kvinneaktivister i India kaller saken «den mest tragiske i historien».

Foreløpig er minst syv menn pågrepet vest i India etter at en 16 år gammel hjemløs jente fortalte at hun hadde blitt voldtatt hundrevis av ganger av hundrevis av menn.

I en uttalelse fra Indias barnevellferdskomité (CWC) kommer det frem at den hjemløse jenta har fortalt at hun ble voldtatt av 400 menn i Beed-distriktet i Maharashtra-delstaten. Ifølge CNN skal to politimenn være blant overgrepsmennene.

Tvunget til sexarbeid

Ifølge Abhay Vanave i CWC tigget jenta for penger ved en busstopp da hun skal ha blitt truet til sexarbeid av tre menn.

Jenta skal ha kunnet identifisere minst 25 menn som skal ha begått overgrep på henne. Politiet skal ha bekreftet overfor CNN at de hadde mottatt rapporter på åtte menn, inkludert en mindreårig. Hun skal også ha anmeldt en mann for vold, men denne saken ble aldri rapportert av politiet.

Jenta skal ha fortalt at da hun var 13 år ble hun tvangsgiftet bort til en 33 år gammel mann som hun forteller at begikk overgrep mot henne. Hun fortalte også om overgrep fra sin egen far, noe som førte til at hun til slutt rømte fra dem begge og begynte å bo på gata.

– Dette er det mest tragiske tilfellet i historien. Denne jenta ble torturert hver eneste dag, sier kvinneaktivist Yogita Bhayana. Hun krever at gjerningsmennene blir straffet.

Overgrep hvert 18. minutt

Det er strenge straffer for voldtekt i landet, men det er et svært vanlig lovbrudd. I fjor ble det anmeldt 28.000 voldtekter i India, det tilsvarer en hvert 18. minutt. Aktivister mener det er store mørketall.

Straffene for overgrep i India ble strammet kraftig inn etter en brutal hendelse i 2012 der en student i New Delhi ble gjengvoldtatt og drept. Drapet skapte også økt oppmerksomhet rundt problemet og aktivister mener det førte til at flere turte å anmelde overgrep.