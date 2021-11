Demonstranter planlegger sivil ulydighet i Sudan

NTB

Demokrativennlige demonstranter i Sudan planlegger ytterligere to dager med sivil ulydighet i protest mot forrige måneds militærkupp.

Lørdagens oppfordring ble ledet an av SPA, en paraplyorganisasjon for en rekke fagforeninger som var sentrale i protestene i 2018 og 2019 mot at daværende president Omar al-Bashir ble avsatt.

SPA oppfordret demonstranter å etablere barrikader fra lørdag kveld, og gjennomføre to døgn med fredelig sivil ulydighet mot kuppmakerne søndag og mandag.

Det har blitt gjort flere forsøk på å få i stand en politisk enighet mellom militære og sivile ledere, men så langt uten resultat. Det opplyste sudanske meklere overfor nyhetsbyrået AFP lørdag.

Samtidig lørdag varslet Den arabiske liga at den skulle sende en høynivådelegasjon til Khartoum for å møte politiske ledere. Hensikten er å støtte forsøk på å løse den nåværende politiske krisen, ifølge en uttalelse fra organisasjonen.

Også representanter fra Israels regjering har forsøk tå bidra til å løse krisen, ifølge meldinger i israelske medier. Sudan gikk i fjor med på å normalisere landets bånd til Israel.

Den såkalte troikaen – Norge, USA og Storbritannia – som tidligere har meklet i konflikter i Sudan, har kalt militærets handlinger «et svik mot revolusjonen».

General Burhan og hans styrker tok makten i et kupp mandag for halvannen uke siden og avsatte overgangsregjeringen som har styrt landet etter at landets tidligere president Omar al-Bashir ble styrtet i 2019.