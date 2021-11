Filippinene opphever coronaportforbud i Manila

President Rodrigo Duterte på Filippinene opphever portforbudet i Manila. Det har vart siden starten av pandemien i mars 2020. Foto: AP / Aaron Favila / NTB

NTB

Etter over halvannet år med portforbud på kveldstid i Manila oppheves dette, blant annet for at butikkene skal kunne utvide åpningstidene til førjulshandelen.