Amerikansk ubåt traff et undervannsfjell

Atomubåten USS Connecticut ble skadd i et sammenstøt med et undervannsfjell i Sør-Kinahavet 2. oktober. Ingen andre fartøyer var involvert i ulykken, opplyser USA. Kinesiske myndigheter reagerte kraftig på hendelsen. Her er fartøyet ved marineverftet Puget Sound i delstaten Washington i 2016. Les mer Lukk

NTB

Et sammenstøt med et undervannsfjell var årsaken til at en amerikansk atomubåt fikk store skader under et tokt i Sør-Kinahavet i oktober, opplyser USA.