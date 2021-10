Gutt (3) funnet drept i container

En liten pjokk på bare tre år er funnet etterlatt i en container i Wisconsin.

Det rystende oppdagelsen av en død gutt i Milwaukee i delstaten Wisconsin i USA kommer få dager etter at hans mor ble funnet drept.

Ifølge politiet ble moren, Mallery Muenzenberger (25), funnet død med flere skuddsår i kroppen.

En 20 år gammel mann, som senere tok sitt eget liv, er mistenkt for å begått drapet. Politiet jobber også ut i fra en teori om at mannen kan ha kidnappet og senere tatt livet av treåringen.

Mannen begikk selvmord idet politiet gikk til aksjon der han bodde. Avdøde skal ha vært en del av de dreptes nærmeste omgangskrets.

Savnet i flere uker



Kort tid etter drapet fant politiet en død gutt ved navn Major Harris i en container. Gutten hadde da vært savnet siden 9. oktober, skriver Fox News.

Ifølge politiet skal gutten ha blitt drept av et skudd i hodet, går det fram av en tweet fra rettsmedisineren som bistår politiet i etterforskningen.

Til sammen seks personer er pågrepet i forbindelse med drapet på moren. Det var disse pågripelsene som ledet politiet til funnet av den døde Major Harris.

Avslørt av videokamera langs trafikkert vei



Ifølge fungerende politisjef i Milwaukee, Jeffrey Norman, var nyinstallerte overvåkingskamera langs en trafikkert vei avgjørende for å oppklare forsvinningen og drapet.

Bilder fra videokameraene hadde fanget opp bilskilt, som ga politiet verdifulle spor i letingen.

Guttens far, Carlton Harris Jr., bor i delstaten West Virginia. Han deltok selv i søket etter den savnede sønnen.

– Etter at jeg fant ut at sønnen min var savnet, har jeg bedt Gud bringe ham tilbake til meg, fortalte han etter at tragedien var et faktum.