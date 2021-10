Reuters: Meldinger om militærkupp i Sudan – en rekke politiske ledere tatt til fange

NTB

Sudans statsminister Abdalla Hamdok er pågrepet og tatt med til ukjent sted fordi han nekter å støtte militærets kupp, melder landets informasjonsdepartement.

Meldingen kommer få timer etter at en rekke lokale og internasjonale medier meldte at flere regjeringsmedlemmer var tatt til fange i et angivelig militærkupp.

– Etter at han nektet å være en del av kuppet, pågrep en styrke fra hæren statsminister Abdalla Hamdok og tok ham med til ukjent sted, skriver departementet i en uttalelse mandag.

SISTE: Sudanske soldater stormer hovedkvarteret til landets rikskringkasting i Khartoum, melder Sudans informasjonsdepartement.

Stormingen skjer få timer etter at landets statsminister Abdalla Hamdok og en rekke andre regjeringsmedlemmer og politikere ble tatt til fange av militære styrker.

TV- og radiohuset ligger i Omdurman i delstaten Khartoum, rett ved landets hovedstad.

– Militære styrker har stormet TV- og radiohovedkvarteret i Omdurman og pågrepet en rekke ansatte, skriver informasjonsdepartementet på Facebook.

Flere politikere pågrepet



I tillegg til Hamdok er flere andre sivile regjeringsmedlemmer og partiledere som støtter overgangsregjeringen, arrestert, melder nyhetsbyrået Reuters.

Byrået skriver også at militæret forsøker å presse Hamdok til å komme med en uttalelse som støtter kuppet.

Ifølge informasjonsdepartement står «samlede militære styrker» bak arrestasjonene.

– Sivile medlemmer av overgangsrådet og flere ministre fra overgangsregjeringen er blitt pågrepet av de samlede militære styrker, lyder uttalelsen.

Kuttet kommunikasjon

Både nettet og telefonforbindelsene i Sudan var mandag morgen nede, flyplassen i Khartoum var stengt, og alle internasjonale flyginger innstilt, melder en rekke medier.

På den statskontrollerte TV-kanalen ble det spilt musikk.

Fagorganisasjonen SPA, landet største prodemokratiske gruppe, ber alle sudanere om å gå ut i gaten for å «kjempe mot» enhver form for militærkupp.

– Vi oppfordrer massene til å innta gatene, blokkere veiene med barrikader, til ikke å samarbeide med kuppmakerne og bruke sivil ulydighet til å konfrontere dem, skriver Ritzau, som siterer Reuters.

Mandag morgen var flere titall demonstranter er ute i gatene i hovedstaden Khartoum for å protestere mot arrestasjonene. Flere satte fyr på bildekk i et forsøk på å sperre gatene.

Spent i lengre tid

Sudan opplevde våren 2019 massedemonstrasjoner mot landets mangeårige leder Omar al-Bashir. Han ble pågrepet etter fire måneder med protester og erstattet av et overgangsstyre bestående av et sivilt-militært råd og en sivil regjering.

Den siste tiden har konflikten mellom de militære og sivile medlemmene i overgangsstyret tilspisset seg.

I slutten av september hevdet regjeringen at den hadde avverget et militærkupp. Statsministeren sa da at det var offiserer og sivile med forbindelser til landets tidligere regime som sto bak kuppforsøket.

Noen dager senere demonstrerte tusenvis med krav om ny sivil overgangsregjering. De anklaget militære ledere for å forsinke den demokratiske prosessen.

Militærets støttespillere består av konservative islamister som er skeptiske til de politiske endringene som er ment å føre fram til et demokratisk valg i 2023.

Saken oppdateres