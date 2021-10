Coronasmitten stiger kraftig igjen

NTB

Mens de skandinaviske landene har fått god kontroll med coronapandemien, skyter smitten i været i mange europeiske land. Vaksineskepsis får skylden.

Verdens helseorganisasjon kunngjorde denne uken at det er satt en milliard vaksinedoser i Europa. Men i mange land er vaksinasjonsgraden fortsatt lav, og den siste uken er det registrert en smitteøkning på 7 prosent i Europa.

Mye av smitteøkningen er registrert i Øst-Europa, blant annet i Russland, Romania, Slovenia og Bulgaria.

I Romania, der vaksinasjonsgraden bare er på litt under 35 prosent, har smitten gått i taket den siste tiden, og sykehusene er så sprengt at alvorlig syke pasienter må sendes utenlands. Ukegjennomsnittet har oversteget 15.000, sammenlignet med under 5.000 for rundt en måned siden.

Vaksinasjonsgraden i landet er lav som følge av utbredt vaksineskepsis. Også i Bulgaria er vaksineskepsisen høy, mens smittetallene går oppover.

– Vi forstår folks bekymringer, og de har rett til å sette seg inn i vaksinene og ta en informert avgjørelse. Men det er nå man må ta avgjørelsen, for risikoen for å bli smittet øker, sier Romanias helseminister Ioana Mihaila til Financial Times.

Alle EU-land har nå vaksinert minst halvparten av befolkningen, med unntak av Romania og Bulgaria, ifølge avisen.

Økning i Belgia

Det er ikke bare i Øst-Europa situasjonen har forverret seg de siste ukene. I Belgia frykter regjeringen at landet er ved starten av en ny kraftig smittebølge. Myndighetene har tidligere lettet på regler om munnbind, men har begynt å oppfordre befolkningen til igjen å finne fram munnbindet.

– Vi er helt klart inne i en fjerde bølge, sier helseminister Frank Vandenbroucke til VRT.

Sammenlignet med forrige uke har smitten økt med over 50 prosent. Også antall innleggelser har økt kraftig.

– Vi kommer til å oppleve en stor økning i smitte og, uheldigvis, innleggelser, sier han.

I Nederland er også helsevesenet blitt satt under press i det siste. Smittetallene har nådd sitt høyeste nivå siden gjenåpningen i slutten av juli, skriver Reuters.

De fleste på sykehus med coronasmitte er ikke vaksinert, ifølge folkehelseinstituttet i landet.

Høy smitte

I Storbritannia, som var landet i Europa som først fikk skikkelig fart på vaksineringen, blir det nå registrert mer smitte enn i Frankrike, Tyskland, Italia og Spania til sammen, ifølge CNN.

Så godt som alle restriksjonene ble opphevet i juli, og smitten har holdt seg høy og nå begynt å stige ytterligere.

– Usedvanlig politikk fører til usedvanlige resultater. Det er veldig forutsigbart. Dette er en konsekvens av å åpne opp alt, sier Deepti Gurdasani, epidemiolog ved Queens Mary University i London til CNN. Hun varsler at situasjonen vil forverre seg når vinteren for alvor setter inn.

Trøbbel i Russland

I Russland, der vaksineskepsisen også er utbredt, er situasjonen minst like alvorlig. Så langt er bare 45 millioner russere, eller 32 prosent av befolkningen på 146 millioner, fullvaksinert.

Onsdag ble det registrert over 1.000 coronarelaterte dødsfall, noe som er det høyeste siden starten av pandemien. Antall døde har økt nesten hver eneste dag de siste ukene.

Myndighetene har hittil utelukket en ny, omfattende nedstengning som den i fjor som rammet økonomien og oppslutningen om president Vladimir Putin. Men nå har Putin gitt ordre om en friuke i slutten av måneden i et forsøk på å bremse smitten.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin har allerede innført nye tiltak for første gang siden sommeren. Blant dem er at alle uvaksinerte over 60 år må arbeide hjemmefra fram til februar, at bedrifter må la minst en tredel av de ansatte jobbe hjemme, og et utvidet krav om vaksinering for ansatte i servicesektoren.

Strengt i New Zealand

Smitten har også økt i andre land som lenge har hatt svært strenge smittevernrestriksjoner. I New Zealand har det for første gang siden coronapandemien brøt ut, blitt registrert et tresifret antall smittede på ett døgn.

Landet, som har fulgt en strategi om å slå viruset ned til null, har igjen innført strenge restriksjoner etter at det ble registrert et smittetilfelle 18. august.

Kina har også hatt en coronastrategi som går ut på å ikke ha noe smitte i samfunnet. Men et nytt utbrudd har fått myndighetene til å innstille hundrevis av flygninger, stenge skoler og starte massetesting i flere regioner.