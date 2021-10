FN: Meldinger om at tre barn ble drept i luftangrep i Tigray

NTB

FN varsler at lokale helsearbeidere sier at tre barn ble drept i luftangrepene mot Tigray-regionen i Etiopia denne uken.

Statlige medier i Etiopia har bekreftet at det ble gjennomført et luftangrep mot Mekele, hovedstaden i regionen fredsprisvinner Abiy Ahmeds regime gikk til krig mot i november i fjor.

– Lokale helsearbeidere har meldt at tre barn ble drept og en person såret i et luftangrep i utkanten av Mekele i går, sier en talsperson for FNs generalsekretær tirsdag.

Senere mandag ble det gjennomført et nytt luftangrep i Mekele. Det meldes om at ni personer ble såret i angrepet som også skadet hus og et hotell, ifølge FN-talspersonen.

Krigen mellom Tigray og Etiopia har tatt livet av flere og det er fare for en stor sultkatastrofe i regionen, har FN advart mot.