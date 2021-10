FBI ransaker hjemmet til russisk oligark

NTB

USAs føderale politi FBI ransakte tirsdag den luksuriøse boligen til den russiske oligarken Oleg Deripaska i Washington.

FBI sa at de hadde en rettskjennelse for ransakingen, og at de for øvrig ikke hadde noen kommentar.

FBI-agenter og sperrebånd omga den store villaen til aluminiumsmagnaten i det fasjonable ambassadestrøket i Washington mens ransakingen pågikk.

USA innførte i 2018 sanksjoner mot Deripaska, som er en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin.

Finansdepartementet opplyste da at Deripaska var gransket for hvitvasking av penger, utpressing og organisert kriminalitet, og at han også var anklaget for å ha bestukket en tjenestemann, gitt ordre om drap på en forretningsmann og hatt bånd til en kriminell russisk gruppe.

Deripaska saksøkte i 2019 finansdepartementet og hevdet at han hadde tapt milliarder på grunn av sanksjonene, men søksmålet ble avvist av en føderal domstol i år.

Deripaska skal også ha hatt nære forbindelser til Paul Manafort, lederen for Donald Trumps valgkamp i 2016, som ifølge rettspapirer ga Deripaska informasjon og målingsdata fra kampanjen.

Manafort ble dømt til sju års fengsel for økonomisk kriminalitet, men ble benådet av Trump.