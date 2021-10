Rettssaken om Arbery-drapet starter

NTB

Rettssaken starter mot tre hvite menn som er tiltalt for å ha drept den svarte joggeren Ahmaud Arbery i den amerikanske delstaten Georgia i fjor vinter.

En tidligere politimann er blant de tre tiltalte som stilles for retten. To av mennene er far og sønn, henholdsvis i 60- og 30-årene.

Mandag starter arbeidet med å velge jurymedlemmer.

25 år gamle Ahmaud Arbery ble skutt og drept da han var ute og jogget i et nabolag ved Brunswick i Georgia søndag 23. februar 2020.

Saken fikk stor oppmerksomhet i USA etter at en mobilvideo som viste drapet og som ble filmet av en av de tre siktede, gikk viralt på internett. Først to dager etter at videoen dukket opp ble de nå siktede mennene pågrepet av politiet. Det var rundt tre måneder etter selve hendelsen.

Trodde han var innbruddstyv

Forsvareren til mannen som skjøt Arbery, har hevdet at de tre tiltalte begynte å følge etter ham på grunn av bekymringer tilknyttet tidligere kriminalitet i nabolaget. De siktede sier de trodde Arbery var en innbruddstyv og sier de handlet i selvforsvar.

En av de tiltalte fortalte politiet tidligere at han «ikke visste om Arbery hadde stjålet noe eller ei», men at han «hadde en magefølelse» som tilsa at han sto bak tidligere innbrudd i nabolaget.

Aktor vil argumentere i retten med at Arbery var ubevæpnet og at ingenting knytter ham til en serie innbrudd som fant sted i nabolaget der han jogget.

Advokat Ben Crump, som har representert en rekke afroamerikanske familier i høyprofilerte politivoldssaker, sier han håper retten vil «se gjennom denne taktikken og gi Ahmaud og hans familie rettferdighet».

Juryutvelgelsen forventes å vare i flere dager, kanskje flere uker.

Sterke reaksjoner

Saken fikk stor oppmerksomhet under Black Lives Matter-protestene i USA. Arbery ble, sammen med George Floyd, viktige symboler for bevegelsen.

I ettertid har Georgia vedtatt en lov som skjerper straffene for forbrytelser utført på grunn av hat mot offerets rase, kjønn, seksuelle legning og lignende.

De tre mennene er også tiltalt for hatkriminalitet. Denne rettssaken finner først sted i februar neste år.

– En svart mann bør kunne ta seg en joggetur uten å måtte frykte for livet sitt, tvitret president Joe Biden på ettårsdagen for drapet på Arbery.