Olaf Scholz er ett skritt nærmere statsministerkontoret i Berlin

NTB

Sosialdemokraten Olaf Scholz har lyktes med de innledende regjeringsforhandlingene tross store politiske forskjeller mellom De grønne og liberale FDP.

Fredag kunne sosialdemokratiske SPD og de to andre partiene kunngjøre at de er enige om å starte formelle forhandlinger om en ny regjering, ifølge Der Spiegel.

Partiene er allerede enige om en foreløpig avtale som innebærer raskere utfasing av kull, null skatteøkninger og streng budsjettdisiplin.

– Vi er blitt enige om en tekst fra sonderingene, sier SPD-leder og statsministerkandidat Olaf Scholz etter flere runder med innledende samtaler.

– Dette er et veldig godt resultat som helt tydelig viser at en regjering som tar sikte på å sikre framgang, kan bli dannet i Tyskland, tilføyer Scholz.

Merkels parti slått

Sonderingene etter valget 26. september gikk dermed raskere enn ventet, og de tre partiene – et rødt, et grønt og et gult – kan ta neste skritt mot en såkalt trafikklyskoalisjon.

Mens klimatiltak står øverst på De grønnes ønskeliste, er liberale FDP opptatt av å sikre en liberal økonomisk politikk. Begge partier ser ut til å ha vunnet noen seire i de innledende forhandlingene.

Partiene er blant annet enige om at kull skal utfases innen 2030, ikke 2038 som planen er i dag. Tyskland er sterkt avhengig av kull som står for rundt en tredel av landets energibehov. Til sammenligning står kull bare for 3 prosent av Frankrikes behov. Frankrike baserer nesten all sin energiproduksjon på atomkraft.

De tre partiene sier også nei til nye skattehopp, som er en seier for FDP, samtidig som de er enige om streng budsjettdisiplin, det vil si at landet ikke skal ta opp nye lån.

SPD størst

Det sosialdemokratiske partiet SPD ble størst i det tyske valget, med 25,7 prosent av stemmene. Angela Merkels konservative parti gikk kraftig tilbake og havnet på andreplass med 24,1 prosent.

På tredjeplass kom De grønne med 14,8 prosent. FDP endte på fjerde plass med 11,5 prosent.

Sammen med de to andre partiene har SPD flertall i den tyske nasjonalforsamlingen etter valget, og mye tyder på at partileder og avtroppende finansminister Olaf Scholz blir ny statsminister etter Merkel. Men regjeringsforhandlingene ventes å bli vanskelige.

De grønne og FDP er i utgangspunktet ikke naturlige samarbeidspartnere, og politisk har de nærmest vært å regne som hund og katt.