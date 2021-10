Russland registrerte 973 coronadødsfall på ett døgn

NTB

Det har begynt å skje flere ganger i uka at Russland melder om rekordmange coronadødsfall. Tirsdag var tallet 973.

Samtidig meldte myndighetene om 28.190 nye coronatilfeller, noe som også er nær rekordhøyt. Totalt har de nå registrert 7,8 millioner coronatilfeller og 218.345 dødsfall, det høyeste tallet i Europa. Statistikkbyrået Rosstat, som regner på en annen måte, har anslått at dødstallet er over 400.000.

Tross raskt stigende dødstall har regjeringen utelukket en nasjonal nedstenging og overlater arbeidet til regionale myndigheter. På et regjeringsmøte tirsdag sa helseminister Mikhail Murasjko at tilstanden er kritisk for 11 prosent av landets 235.000 innlagte coronapasienter.

Kun 33 prosent av den russiske befolkningen har fått minst én dose av coronavaksinen. I mange regioner er det svært få eller ingen coronarestriksjoner.