Intern feil førte til at Facebooks apper var ned mandag kveld

Det var et mislykket forsøk på å konfigurere Facebooks rutere som førte til at selskapets apper var ned i seks timer mandag kveld.

– Feilen hadde store konsekvenser for hvordan våre datasentre kommuniserer, noe som førte til full stans, skriver selskapet i en pressemelding.

Facebooks apper, som blant annet inkluderer WhatsApp, Instagram, og Messenger, begynte å like etter klokken 17.30 mandag. Rundt midnatt begynt brukere å få tilgang til appene igjen. Facebook skriver at de jobber aktivt for å få dem tilbake i normal drift.

– Vi har ingen bevis for at brukerdata ble kompromittert som følge av nedetiden, skriver selskapet.