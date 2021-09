Jordobservasjonssatellitten Landsat 9 er skutt opp

Landsat 9-satellitten blir skutt opp på Vandenberg Space Force Base i California. Foto: Matt Hartman via AP / NTB

NTB

Landsat 9, den siste i serien av amerikanske satellittene som observerer menneskelig og naturlige endringer på jordens overflate, har blitt skutt opp.

Satellitten, som Nasa og U.S. Geological Survery står bak, skal fungere sammen med forgjengeren, Landsat 8.

Landsat 9 ble skutt ut fra Vandenberg Air Force Base i California. Den skal ta over banen til Landsat 7, som avvikles.

Landsat-satellittene har blitt brukt til observasjoner siden helt tilbake til 1972. De viser alt fra endringer i urban bebyggelse til isbreers bevegelser.

Innenriksminister Deb Haaland, som dro til Vandenberg for å se oppskytingen, sa at programmet er viktig for å forstå og møte klimaendringene.

– Bilder som de Landsat 9 bringer tilbake til oss, hjelper oss med hvordan vi kan møte klimaendringer og forsikre oss om at vi tar de best mulige beslutningene, sa hun.