Nytt filmopptak viser hullet i Estonia-vraket tydeligere

NTB

I filmopptak fra dykkere ved vraket av fergen Estonia i Østersjøen kan man se hullet i fartøyets skrog tydeligere enn før.

Opptakene fra den svenske havarikommisjonens dykkinger i sommer viser flere detaljer rundt skadene enn det som har vært kjent til nå. Biter av stålkonstruksjonen ser ut til å ha blitt revet opp innenfra, melder Sveriges Radio.

– Det ser mer ødelagt ut enn jeg hadde ventet meg. Og det ser ut som at platen har blitt brettet utover, sier Anders Ulfvarson, professor i skipsbyggeteknologi ved Chalmers tekniska högskola.

Hullet ble først avslørt i Discovery-dokumentaren «Estonia – funnet som endrer alt» i fjor.

Sveriges Radio skriver at stålet på visse steder ved hullet er svart og bøyd, og at det noen steder ser nesten utbrent ut.

Ulfvarson mener det kan dreie seg om såkalt gravrust. Men det trengs flere analyser, mener han.

– Alle som ser på dette, ser jo at det er veldig ødelagt. Det kan føre til at man begynner å spekulere. Men det er bedre å vente til man får tilleggsinformasjon om hva disse platene har gått gjennom. Hvis man skulle gjette at det har noe med pyroteknikk å gjøre, så vil det jo bli avdekket av metallografer, sier han.

Tidligere har det blitt spekulert på om hullet oppsto da skipet traff sjøbunnen. Havarikommisjonen bekreftet i sommer at det var stein og fast bunn nær fartøyet.

Estonia forliste i Østersjøen natt til 28. september 1994, på vei fra Tallinn i Estland til Stockholm. 852 mennesker mistet livet.