Her gikk forhistoriske amerikanske tenåringer for mer enn 20.000 år siden

Noen av fotsporene, som ble avdekket under utgravninger i New Mexico i USA. De er i nasjonalparken White Sands, men akkurat hvor er hemmelig.

Lasse Biørnstad - Forskning.no

Flere studier antyder nå at det kom folk til Amerika mye tidligere enn antatt.

Disse sporene forteller en historie om mennesker, mest sannsynlig tenåringer og barn. De gikk over denne sletta i nærheten av en innsjø, som nå er borte for lenge siden.

Fotsporene ble satt i et lag med myk gips ved innsjøen, som så ble dekket av sand og tilfeldigvis bevart for ettertiden. I dag er dette en del av White Sands-nasjonalparken, som ligger i delstaten New Mexico, langt sør i USA.

Et av de siste stedene som menneskene spredte seg til

En forskergruppe fra blant annet Storbritannia har nå datert de arkeologiske lagene som disse sporene ligger i. Disse sporene kan være mellom 21.000 og 23.000 år gamle, som er svært gammelt for å være i Amerika.

Homo sapiens begynte virkelig å spre seg fra Afrika og Midtøsten ut i resten av verden for rundt 60.000 år siden. Europa ble befolket av Homo sapiens for rundt 40-45.000 år siden, som du kan lese mer på Forskning.no.

Det amerikanske kontinentet kan ha vært et av de siste stedene som menneskene spredte seg til. Lenge trodde forskerne at de første menneskene kan ha kommet hit for rundt 15.000 år siden, men nå ser det ut som at Homo sapiens har vært der mye lenger.

Mer enn 30.000 år siden

De første menneskene kan ha kommet fra Sibir i Russland, over en landbro ved Beringstredet i Alaska for mer enn 30.000 år siden. Herfra ble resten av Amerika befolket. Denne veien har vært åpen og lukket i forskjellige tidsperioder, blant annet på grunn av isbreer både i Sibir og i Alaska.

Disse fotsporene er fra en tid da denne landbroen sannsynligvis ikke var mulig å bruke, så folk kan allerede ha vært der en god stund.

Nå er landbroen oversvømt av hav, men denne landbroen var diger, og det kan ha levd folk der i mange tusen år før den sank i havet. Du kan lese mer om dette her.

I 2020 ble det avdekket steinverktøy i Mexico som kan være mer enn 30 000 år gamle. Disse ble aller mest sannsynlig laget av Homo sapiens, og folk hadde kanskje allerede kommet seg så langt sør på det nordamerikanske kontinentet.

Og disse sporene fra White Sands tyder også på at det var mennesker sør i USA for lang tid siden. Men hvem var disse menneskene og hvor sikre er forskerne på dateringene?

Dette er White Sands-nasjonalparken i New Mexico. Navnet er ikke så overraskende. Les mer Lukk

Flatfotede tenåringer

Forskerne har sammenlignet fotsporene med et utvalg forhistoriske og moderne menneske-fotspor og de kan se at disse fotsporene ikke skiller seg spesielt ut.

De hadde ganske flate føtter, men dette er vanligere hos folk som ikke bruker sko, sammenlignet med den skodde, moderne befolkningen.

Basert på dimensjonene på fotsporene mener forskerne at det er stort sett snakk om tenåringer og barn, og veldig få voksne.

Fotsporene ligger i forskjellige arkeologiske lag datert til å være mellom 21.000 og 23.000 år gamle. De består for det meste av sporene etter en enkelt person om gangen. Noen ganger ser det ut som tenåringene går sammen med mindre barn.

Forskerne mener at det kan være snakk om barn og tenåringer som skulle ut og samle eller hente noe, mens de voksne holdt på med mer avanserte oppgaver. Dette er bare en tolkning, og forskerne kan ikke være hundre prosent sikre på at det faktisk er snakk om barn og tenåringer.

Men hvordan kom de fram til at fotsporene var over 20.000 år gamle?

Fotsporene ble funnet under tykke, arkeologiske lag. Les mer Lukk

Vannplante-frø

Forskerne har brukt radiokarbondatering for å anslå hvor gamle fotsporene er. Alle levende dyr, planter eller andre vesener tar til seg karbon mens de lever, og noe av dette er radioaktivt. Når organismen dør, slutter det å ta til seg karbon.

Det radioaktive karbonet forsvinner litt etter litt på en forutsigbar måte. Blant annet ved å måle karbonet kan man anslå når organismen var i live. Etter flere titusen år er det nesten helt borte. Da er det ikke mulig å bruke denne teknikken lenger. Du kan lese mer inngående om denne teknikken i på forskning.no.

Forskerne har samlet inn rester og frø av en vannlevende plante som finnes i de arkeologiske lagene og kommer altså fram til at fotsporene stammer fra tidsrommet mellom 21.000 og 23.000 år.

Bevis for at moderne mennesker kom seg til Amerika mye tidligere enn antatt

Vannlevende dyr eller planter kan være vanskelige å datere presist med denne teknikken, på grunn av noe som kalles hardt vann-effekten. Karbonet i vannet kan være eldre enn det som finnes i atmosfæren, derfor får vannlevende dyr og planter i seg karbon som får dem til å se eldre ut enn de egentlig er.

Men forskerne argumenter for at denne effekten ikke har vært spesielt merkbar i denne forhistoriske innsjøen i dette tidsrommet og mener blant annet derfor at dateringen er pålitelig.

Disse fotsporene føyer seg dermed inn i rekken med mulige bevis for at moderne mennesker kom seg til Amerika mye tidligere enn antatt.

Referanse: Bennett mfl: Evidence of humans in North America during the Last Glacial Maximum. Science, 2021. DOI: 10.1126/science.abg7586 . Sammendrag\

(Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no).