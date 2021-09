Kina vil slutte å finansiere kullprosjekter i utlandet

NTB

Kina vil ikke lenger finansiere kullprosjekter i utlandet, noe som får omfattende betydning for verdens kullindustri.

Ifølge tall fra Bloomberg er mer enn 70 prosent av alle kullkraftverk som blir bygget i dag, avhengig av kinesisk finansiering.

Reuters skrev i forrige uke at hvis Kina kuttet støtten til kullprosjekter i utlandet, ville 55 prosent av alle nye kullprosjekter i verden bli stanset.

– Kina vil trappe opp støtten til utviklingsland til å utvikle grønn og fornybar energi, og vil ikke lenger bygge nye kullkraftverk i utlandet, sier Xi Jinping i FNs hovedforsamling.

Behovet for å stanse kullprosjekter er blitt trukket fram som avgjørende for å nå målet om en temperaturstigning på ikke mer enn 1,5 grader fra førindustrielt nivå.

Xi nevnte ikke den kinesiske kullindustrien da han kom med sitt løfte i FN. Kina har flere av verdens største kullkraftverk.

En viktig del av Kinas utenrikspolitikk har de siste tiårene vært støtte til gigantiske infrastrukturprosjekter i utviklingsland. Fram til nå har det inkludert massive kullkraftverk.

350 milliarder

I et brev tidligere i år gikk en gruppe NGO-er ut med et krav til Kina om at landet måtte slutte med finansieringen av kullprosjekter i utlandet. De mente da at Kina hadde brukt 35 milliarder dollar på dette siden Parisavtalen ble underskrevet i 2015, skriver AFP.

Det tilsvarer drøyt 350 milliarder kroner.

Kina har tidligere lovet at kullinvesteringene internt i Kina skal nå en topp i 2030, og at landet skal bli karbonøytralt innen 2060.

Landets nye kulløfte kommer i forbindelse med at klimasaken er en av de viktigste sakene under FNs hovedforsamling. Tidligere tirsdag lovet USAs president Joe Biden å doble USAs klimafinansiering, noe som ifølge ham vil gjøre USA verdensledende på klimafinansiering.

Kode rød

FNs generalsekretær António Guterres åpnet hovedforsamlingen med en tordentale til statslederne.

– Vi står på kanten av en avgrunn. Verden må våkne opp, sa Guterres og viste til både klimakrisen og coronakrisen.

I forrige uke advarte han om at vi er på vei mot katastrofale 2,7 graders oppvarming dersom ikke verdens ledere tar grep.

– Vi er ved et historisk vendepunkt. Dette er et avgjørende tiår for verden, sier Joe Biden.

Biden la til at FN-sjefen med rette har sagt at det er kode rød for klimaet nå.