Biden lover dobling av USAs bidrag til klimafinansiering

– Vi doblet bidraget i april, og nå dobler vi det igjen, sa han.

I april ble det doblet fra 2,8 milliarder dollar til 5,7 milliarder, slik at hans nye løfte blir på 11,4 milliarder dollar.

– Dette vil gjøre USA ledende i klimafinansiering, sa Biden og understreket at han samarbeider med Kongressen for å nå målet.

Biden sier USAs bidrag vil bidra til at verden kan nå målet om et globalt klimafond. Han ber andre land forplikte seg til større bidrag før høstens klimatoppmøte i Glasgow.

Kode rød

– FN-sjefen har med rette erklært kode rød for klimaet, sier Biden.

– For å holde oss til målet om å redusere temperaturstigningen til 1,5 grader må alle komme med forpliktelser til klimatoppmøtet, sa Biden og viste til at verden raskt nærmer seg stupet.

Han nevnte tørke og flom, og stadig mer ekstreme branner og orkaner over hele verden som tar liv og gjør skade for milliarder.

Verdens høyinntektsland besluttet i Parisavtalen å opprette et globalt klimafond på 100 milliarder dollar i året for å bistå utviklingsland i det grønne skiftet.

De rike landene har imidlertid ikke levert på dette løftet. Det har FN-sjefen kommet med sterk kritikk av i forkant av FNs hovedforsamling denne uken.

Søker ikke kald krig

I talen sin gjorde Biden det klart at USA nå er tilbake ved bordet i internasjonale fora, med henvisning blant annet til Parisavtalen og Verdens helseorganisasjon.

USA vil starte en ny æra av «uopphørlig diplomati» som følge av at krigen i Afghanistan er slutt, sa han og gjorde det klart at våpenbruk må være siste utvei.

– Vi søker ikke en ny kald krig, eller en verden delt opp i blokker. USA vil jobbe med alle land for å løse utfordringer, selv om vi har store uenigheter på andre områder, sa han, dagen etter at FNs generalsekretær António Guterres advarte mot en ny kald krig om ikke USA og Kina kan samarbeide.

Biden gjentok at USA er villig til å gå inn i atomforhandlinger med Iran, hvis iranerne viser vilje til det, og sa også at han tror den beste løsningen på Israel-Palestina-konflikten er en palestinsk stat.

Bidra mer til coronakrisen

Biden sa også at USA vil bidra mer til den globale kampen mot coronapandemien. USA har hittil bidratt med 15 milliarder dollar, og han sa at USA foreløpig har sendt 160 millioner vaksinedoser til over 100 land.

Han la vekt på at USA nå går løs på nye og mer presserende oppgaver som coronakrisen etter tilbaketrekningen fra Afghanistan.

– I dag er mange av våre største bekymringer noe som ikke kan løses med våpen. Bomber og kuler kan ikke bekjempe coronapandemien. Vi må handle nå og få satt sprøyter i armer så fort som mulig, sier Biden.