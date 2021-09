Brannmannskaper kjemper for å beskytte Californias ikoniske kjempetrær

Windy-brannen har nådd Sequoia National Forest i California, og brannmannskapene kjemper for å beskytte skogens ikoniske og svært gamle kjempetrær. Foto: Noah Berger / AP / NTB

NTB

Hundrevis av brannmannskaper jobber for å hindre at flammen når flere skogholt med eldgamle kjempegraner i Sequoia National Park i California.

Flere skogbranner har møttes og blitt til en enda større brann i utkanten av nasjonalparken. Windy-brannen, som allerede har svidd av 100 kvadratkilometer, har beveget seg inn i to skogsområder med kjempetrær.

– Vi vet ikke om disse er ødelagt, men brannen har omringet skogholtene, sier brannvesenets talsperson Amanda Munsey til Los Angeles Times.

Brannen spredde seg til toppen av ett av kjempetrærne, men flammene ble slukket.

Skogbranner som sprer seg i toppen av trær, spesielt svært høye trær, kan bevege seg raskt gjennom et skogområde fordi tretoppene eksploderer og sprer glør over et stort område.

En annen brann lenger nord truer Giant Forest, som huser verdens største tre målt i volum, 83 meter høye General Sherman. Treet er om lag 2.200 år gammelt og ble i forrige uke pakket inn i brannhemmende folie.