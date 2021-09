Nord-Korea om ny forsvarsavtale: – Kan utløse en atomkrig

Nord-Koreas utenriksdepartement fordømmer den nye forsvarsavtalen mellom Australia, Storbritannia og USA. Diktaturstaten frykter at avtalen kan utløse et større atomvåpenkappløp, og i verste fall bruk av atomvåpen i strid.

– Dette er et svært uønsket og farlig vedtak som vil skape uro i Asia-Stillehavsregionen, sier Nord-Koreas utenriksdepartement i en kunngjøring.

Nord-Korea er ikke alene om å reagere på forsvarsavtalen.

Dolket i ryggen

Det var onsdag forrige uke at USA, Australia og Storbritannia kunngjorde et nytt storstilt forsvarssamarbeid kalt Aukus. Den innebærer blant annet at Australia skal bygge tolv atomdrevne ubåter, og at de dermed vraker en storkontrakt om å kjøpe konvensjonelle ubåter fra Frankrike.

– Jeg klarer ikke å se hvordan vi kan stole på våre australske partnere, sier Frankrikes europaminister Clement Beaune til TV-kanalen France24.

Nord-Korea stiller seg bak Frankrike, som de sier er blitt «dolket i ryggen», og mener at pakten har ført til en seriøs krise blant USAs allierte.

Dette er første gang på 60 år at USA deler sin ubåt-teknologi med et annet land.

– En stor trussel

Ifølge BBC blir avtalen ansett som et nytt steg i USA og alliertes kamp mot Kinas økende makt og provokasjoner i Sør-Kina-havet.

I tillegg til de atomdrevne ubåtene skal Aukus-avtalen dreie seg om kryssermissiler, kunstig intelligens og annen teknologi.

Kina har også gått ut og kritisert forsvarsavtalen.

– Denne alliansen truer freden i området og intensiverer våpenkappløpet og den militære opprustningen, sier talsmann for Kinas utenriksdepartement, Zhao Lijian.

FN frykter kald krig

Nord-Korea anser det som naturlig at Kina kommer med en motreaksjon til forsvarsavtalen, som de mener er «ansvarlig for å ødelegge freden og stabiliteten i området».

Samtidig går FN ut og advarer mot det de frykter kan utvikle seg til en kald krig, hvor forholdet mellom USA og Kina er årsaken til bekymringen.

– Vi må til enhver pris unngå en kald krig som ville være forskjellige fra den forrige, og antakelig farligere og vanskeligere å ha kontroll på, sa FNs generalsekretær António Guterres i forkant av FNs hovedforsamling i New York, hvor president Joe Biden senere skal tale.

Kan oppholde seg under havets overflate i flere måneder

Dette er første gangen på 60 år at USA deler sin ubåt-teknologi, hvor de ved ett tidligere tilfelle har delt den med Storbritannia.

Etter planen skal Australia utvikle atomdrevne ubåter som er raskere og vanskeligere å fange opp enn ordinære flåter.

De kan oppholde seg under havets overflate i flere måneder og er i stand til å avfyre langdistansemissiler. Australia har imidlertid ingen intensjoner om å utstyre ubåtene med atomvåpen.

