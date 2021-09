FNs Guterres advarer mot ny kald krig

I et intervju i forkant av FNs hovedforsamling bønnfalt Guterres USA og Kina om å reparere «sitt fullstendig dysfunksjonelle» forhold før problemene flommer over og rammer resten av planeten.

– Vi må til enhver pris unngå en kald krig som ville være forskjellige fra den forrige, og antakelig farligere og vanskeligere å ha kontroll på, sa han.

Guterres sa at verdens to viktigste økonomiske stormakter nå skulle vært i gang med å samarbeide om klima og forhandle om bedre handel og teknologi til tross for uenigheter om menneskerettigheter, økonomi, cybersikkerhet og Sør-Kinahavet.

– Ulykkeligvis har vi i dag kun konfrontasjon, sier han.