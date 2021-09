Måling: Olaf Scholz vant siste TV-debatt før det tyske valget

SPDs statsministerkandidat Olaf Scholz, De Grønnes kandidat Annalena Baerbock og CDUs kandidat Armin Laschet under søndagens statsministerduell, den siste store før valget neste søndag. Foto: Kay Nietfeld / AP / NTB

NTB

Sosialdemokratenes (SPD) Olaf Scholz utpekes som vinneren av den siste store statsministerduellen før valget i Tyskland til helgen.

Søndag barket han sammen med de to andre statsministerkandidatene, CDUs Armin Laschet og De Grønnes Annalena Baerbock, i den siste store statsministerduellen før valget 26. september.

Scholz gikk seirende ut av TV-debatten, ifølge en meningsmåling utført av instituttet Forsa. I alt 42 prosent av seerne mente Scholz gjorde det best i den siste debatten. Laschet fikk 27 prosent av TV-stemmene, mens Baerbock fikk 25 prosent.

Bare 6 prosent av seerne svarte «vet ikke» på spørsmålet om hvem som gjorde det best, ifølge kringkasteren Sat. 1, som sendte debatten sammen med kanelen ProSieben og Kabeleins.

Scholz har i lang tid ligget best an på målingene av de tre statsministerkandidatene. Etter søndagens debatt befester 63-åringen sitt favorittstempel til å ta over roret i Tyskland, som Angela Merkel har hatt hendene på i 16 år.

Minstelønn

Blant temaene i søndagens debatt var minstelønn. I Tyskland er den nåværende minstelønnen på 9,50 euro i timen. Men både Scholz og Baerbock vil øke den til 12 euro.

– Det er ti millioner innbyggere som ville dratt nytte av en minstelønn på 12 euro, sa Scholz, som pekte på at mange tyskere tjener langt mindre.

Baerbock understreket at mange aleneforeldre i Tyskland er fanget i en «fattigdomsfelle», til tross for at de jobber lange dager og har opptil flere jobber.

Avtroppende statsminister Angela Merkels partifelle, CDU-kandidat Armin Laschet, argumenterte imot. Han mener at å lovfeste en minstelønn ikke er statens oppgave, og at det er bedre å prioritere å skape arbeidsplasser.

Vil samarbeide med De Grønne

Scholz ble også utpekt som vinner i den forrige store TV-debatten for én uke siden. Han har uttalt at han ønsker å samarbeide med De grønne i en ny regjeringskoalisjon, men SPD og De Grønne har ikke stor nok oppslutning til å danne regjering uten støtte fra et tredje parti.

Scholz svarte unnvikende på spørsmål om han utelukker en ny koalisjon mellom hans eget SPD og Laschets CDU, noe som svarer til dagens tyske koalisjonsregjering.

– De fleste velgere ønsker at CDU går i opposisjon, sa han.

Det poenget forsøkte også Baerbock å understreke i debatten og la til at De Grønnes partiprogram overlapper på flere området med SPD.

Advarer mot venstreparti

Laschet advarte nok en gang mot at SPD havner i en koalisjon med De Grønne og partiet Die Linke, langt ute på venstresiden.

Det er en regjeringssammensetning som Scholz har forsøkt å unngå å ta stilling til gjennom hele valgkampen.

Scholz har støtte fra 26 prosent av velgerne i den siste meningsmåling utført av Insa på vegne av avisen Bild am Sonntag. Laschet støttes av 21 prosent og Baerbock 15 prosent.