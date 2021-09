India vaksinerte 22 millioner på en dag

NTB

India nådde ny rekord og vaksinerte 22 millioner mennesker mot covid-19 fredag. Det var bursdagsgaven til statsminister Narendra Modi.

Myndighetene satte opp ekstra vaksinasjonssentre i stadioner, på kjøpesentre, klinikker og andre steder for å komme nærmere landets mål om å vaksinere 1,1, milliarder mennesker innen utgangen av året.

Modi, som ble 71 år fredag, skrev på Twitter at alle indere burde være stolte av å ha nådd denne rekorden.

Omtrent 788 millioner vaksinedoser er nå gitt, men andelen fullvaksinerte i landet ligger fortsatt på under 20 prosent.

Indiske myndigheter har tidligere fått hard kritikk for håndteringen av pandemien under det store utbruddet i april og mai, da over 200.000 mennesker døde.