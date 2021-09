Norsk pasientskadeerstatning har fått 141 krav etter vaksinering

Fire av erstatningskravene er i forbindelse med den alvorlige bivirkningskombinasjonen vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni (VITT), som hos noen få nordmenn ble utløst av coronavaksinen til AstraZeneca.

NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad sier til NRK at tre av sakene er avgjort, og at det for alle tre er gitt grunnlag for erstatning.

Erstatningssummen er ennå ikke fastslått.

Ifølge kanalen fikk totalt åtte personer VITT etter AstraZeneca-vaksinering i Norge. Fire av dem døde.

Ingen har fått påvist VITT i forbindelse med vaksinene til Moderna og Pfizer, som er dem som tilbys nå i Norge.