Riksadvokaten vil sikte Haitis statsminister for presidentdrap

NTB

Haitis påtalemyndighet ønsker å sikte landets statsminister Ariel Henry for å ha stått bak attentatet på president Jovenel Moïse, ifølge lokale medier.

Lokale medier siterer et brev fra påtalemyndigheten til en domstol. Statsminister Henry skal også ha blitt forbudt å forlate landet, ifølge et annet brev som skal ha blitt sendt til Haitis utlendingsenhet.

Tirsdag ba riksadvokat Bed-Ford Claude om at statsministeren blir siktet for attentatet, som fant sted i sommer.

– Det er tilstrekkelig med kompromitterende elementer til å ta ut siktelse mot Henry og be om at han tiltales, skrev Claude i sin ordre. Han ba også politiet sørge for at statsministeren ikke kan forlate landet.

Kort tid etter fikk riksadvokaten sparken av statsministeren.

– Jeg har gleden av å informere deg om at det er besluttet å avskjedige deg, heter det i en offisiell uttalelse fra Henry.

Tidligere tirsdag ba riksadvokaten om et møte med Henry for å få ham til å forklare seg om hvorfor en av de hovedmistenkte for drapet hadde ringt til Henry to ganger kun få timer etter drapet. Henry har ikke direkte kommentert disse anklagene, men tok nylig til Twitter for å fordømme det han mener er påstander ment «å skape forvirring og hindre rettferdighet».

Jovenel Moïse ble skutt og drept i sitt eget hjem 7. juli, og hans kone Martine Moïse ble alvorlig skadd. Kort tid etter ble over 20 personer pågrepet og siktet for drapet. De aller fleste av dem er utenlandske statsborgere.

Flere av etterforskerne i saken har gått i dekning etter at de skal ha mottatt drapstrusler.