Haiti tilbyr dusør for etterlyste etter presidentdrap

Moïse ble skutt og drept da væpnede menn trengte seg inn i presidentboligen 7. juli. Kona Martine ble såret i angrepet, men overlevde.

Det er utstedt 17 arrestordrer i forbindelse med etterforskningen av drapet, og torsdag gikk justisminister Rockefeller Vincent ut og lovte en dusør på 6 millioner gourde – rundt 535.000 kroner – til den som kan bidra til at tre av de etterlyste blir pågrepet.

De tre er Wendelle Coq Thelot, en tidigere høyesterettsdommer som ble avsatt av Moïse tidligere i år, korrupsjonsjegeren Joseph Felix Badio og John Joel Joseph, en tidligere senator fra opposisjonen.

Det er fortsatt ukjent hvem som bestilte og finansierte drapet på Moïse, der ingen politifolk i livvakttjenesten ble rammet. 44 mennesker er arrestert så langt, inkludert 20 som er mistenkt for å ha utført drapet: 18 colombianere og 2 amerikanere med haitisk bakgrunn.

Jovenel Moïse vant første omgangen av et valg i 2015, men den andre omgangen ble utsatt og senere avlyst. I november 2016 ble det holdt et nytt valg, og Moïse tiltrådte som president 7. februar 2017 – på dagen ett år etter at den forrige presidentens periode utløp.

I mellomtiden hadde landet en midlertidig president, Jocelerme Privert. Opposisjonen og Moïse var uenige om hvilken dato hans femårsperiode skulle regnes fra.