Tusenvis av helsearbeidere i Polen krever høyere lønn

Polske helsearbeidere demonstrerte i Warszawa lørdag for høyere lønninger og bedre arbeidsvilkår. Skjelettene i rullestol var en del av markeringen. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

NTB

Tusenvis av polske helsearbeidere samlet seg lørdag i Warszawa for å kreve høyere lønn og bedre arbeidsvilkår.

Helsearbeiderne kritiserer polske myndigheter blant annet for ikke å ha kompensert dem for den ekstra arbeidsmengden under coronapandemien.

Sykepleiere, leger og ambulansearbeidere marsjerte gjennom Warszawas sentrum og holdt et minutts stillhet utenfor presidentpalasset til minne om de 500 helsearbeiderne som har mistet livet under pandemien.

Polens helsevesen hadde et trangt budsjett allerede før pandemien, og lave lønninger har drevet mange helsearbeidere til å søke arbeid i andre EU-land.

Helseminister Adam Niedzielski sier at han er åpen for å diskutere kravene til demonstrantene, men at staten ikke har råd til å innfri alle kravene de har.