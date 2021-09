Australia lokker med åpne puber hvis mange nok vaksinerer seg

Coronavaksiner fra Pfizer/Biontech ligger klare på et legesenter i Sydney. Foto: Joel Carrett / AAP Image / AP / NTB

NTB

Befolkningen i den nedstengte delstaten New South Wales skal få gå på pub igjen så snart 70 prosent har latt seg vaksinere mot koronavirus, lover myndighetene.

Den nåværende ordren om at folk må holde seg hjemme, blir opphevet for personer som er fullvaksinert, så snart målet om vaksinering for voksne er nådd. Det er budskapet i det myndighetene i den australske delstaten omtalte som «veikart til frihet» torsdag.

– Et måltid med kjære eller en drink med venner er like rundt hjørnet, lovet delstatens visestatsminister John Barilaro.

Veikartet nevner ingen dato, men med den nåværende vaksinasjonstakten antas det at målet om 70 prosent kan bli nådd i oktober.

Delstaten, som omfatter storbyen Sydney, har vært nedstengt i ti uker.