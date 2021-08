EUs tidligere Brexit-forhandler stiller til presidentvalg i Frankrike

Michel Barnier, som var den som forhandlet Brexitavtalen fra EU sin side, bekrefter at han stiller som presidentkandidat i Frankrike.

NTB

Michel Barnier, EUs tidligere sjefforhandler i brexit-forhandlingene, bekrefter at han stiller som kandidat i presidentvalget i Frankrike neste år.

Barnier, som representerer det konservative partiet Republikanerne, har sagt at begrensninger i innvandringen til Frankrike er et av hans sentrale politiske løfter.

De fleste analytikere forventer at neste års presidentvalg kommer til å ende i en duell mellom sittende president Emmanuel Macron, som tilhører partiet LREM, og lederen for det høyrepopulistiske partiet Nasjonal Samling, Marine Le Pen.

– I disse mørke tider har jeg bestemt meg for å stille, og har besluttsomhet til å være president i et forsont Frankrike, sa Barnier i et intervju med franske TF1 torsdag kveld.

Han må imidlertid først vinne nominasjonsvalget til Republikanerne.