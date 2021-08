IS påtar seg skylden for angrepet ved flyplassen i Kabul

NTB

Den ytterliggående islamistgruppen Den islamske stat (IS) har påtatt seg skylden for angrepet ved flyplassen i Kabul i Afghanistan torsdag, ifølge Reuters.

IS påtar seg skylden via meldingstjenesten Telegram, skriver Reuters.

De to eksplosjonene torsdag skjedde rett utenfor Kabuls flyplass og på et hotell like ved.

Minst 60 afghanere drept i angrepet, ifølge afghanske helsekilder. Det amerikanske forsvarsdepartementet bekrefter at tolv soldater ble drept og 15 ble såret.